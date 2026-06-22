ฉก.ไชยานุภาพ ยึดยาบ้า 994,000 เม็ด หลัง ปชช.แจ้งเบาะแสพบกระสอบ-กล่องต้องสงสัยถูกทิ้งไว้ริมถนน

กองกำลังผาเมือง โดย ฉก.ไชยานุภาพ (ม.5 รอ.) ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 994,000 เม็ด ภายในพื้นที่บ้านล้องอ้อ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วานนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. กองบังคับการผาดำ ฉก.ไชยานุภาพ ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรฝาง ภายหลังประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสว่าพบกระสอบพลาสติกและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกทิ้งไว้บริเวณริมถนนสาธารณะในพื้นที่บ้านล้องอ้อ
จากการบูรณาการกำลังร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบกระสอบพลาสติกจำนวน 2 กระสอบ และกล่องพลาสติกจำนวน 1 ใบ ซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวน 994,000 เม็ด โดยแบ่งเป็น
กระสอบที่ 1 จำนวน 362,000 เม็ด
กระสอบที่ 2 จำนวน 396,000 เม็ด
กล่องพลาสติก จำนวน 236,000 เม็ด
รวมของกลางทั้งสิ้น 994,000 เม็ด
จากการตรวจสอบพื้นที่ ไม่พบบุคคลต้องสงสัยหรือกลุ่มขบวนการในบริเวณดังกล่าว คาดว่าผู้กระทำผิดได้ลักลอบนำยาเสพติดมาพักคอยเพื่อรอการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ก่อนถูกประชาชนสังเกตเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ต่อมาในเวลา 16.00 น. พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอกอำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ เป็นผู้แทน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการตรวจยึดต่อสื่อมวลชน ณ สถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป
การปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประชาชนและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคมไทย โดยกองกำลังผาเมืองยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน