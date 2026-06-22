รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ถ.เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ถ.สุทธาวาส ฝั่งมุ่งหน้าศิริราช

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 2 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 24.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 บนถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน บริเวณหน้าคอนโด ไอดีโอ
จุดที่ 2 ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์
จุดที่ 3 ถนนสุทธาวาส ฝั่งมุ่งหน้าศิริราช มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ถนนสุทธาวาส และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้