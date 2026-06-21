นายกฯ ร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ในงาน OTOP Midyear 2026 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ​

วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ภายในงาน OTOP Midyear 2026 พร้อมทั้งร่วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในการฝึกวิชาชีพ ซึ่งสร้างกำลังใจอันสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย "เปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาส" ของกรมราชทัณฑ์ พร้อมนี้ได้อุดหนุนบริการนวดแผนไทยของทัณฑสถานหญิงชลบุรีและทัณฑสถานหญิงกลาง
กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ มาร่วมจัดแสดงเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมได้ร่วมสนับสนุนผลงานจากการฝึกวิชาชีพของผู้ก้าวพลาด คืนคนคุณภาพสู่สังคม ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2569 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พิกัดบูธกรมราชทัณฑ์: อาคารชาเลนเจอร์ 1 โซน A