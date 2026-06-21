ฉก.ยะลา ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หวังยกระดับมาตรการรักษาพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการฯ

หน่วยเฉพาะกิจยะลา (ฉก.ยะลา) โดย “หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ” ประกอบไปด้วยหน่วยกำลังของทหารบก ทหารพราน และตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ห้วงเวลากลางคืน) ในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการต่างๆ โดยให้ยึดถือตามหลักการปฏิบัติ ภายใต้ “5 มาตรการควบคุม” ในรูปแบบเชิงรับ ตามนโยบายเกี่ยวกับ “การควบคุมพื้นที่ ด้านความมั่นคง” เพื่อยกระดับมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ รวมทั้ง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลภายในฐาน โดยในการซักซ้อมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแบบทันท่วงที และปลอดภัย ณ ฐานปฏิบัติการต่างๆ ในการควบคุมดูแลพื้นที่ของ หน่วยเฉพาะกิจยะลา (ฉก.ยะลา)