อุทยานฯ ทับลาน ประกาศห้ามมิให้ซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน

เพจทางการอุทยานแห่งชาติทับลาน - Thap Lan National Park ระบุว่า ประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน เรื่อง ห้ามมิให้ซื้อ ขาย หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ทางอุทยานฯ อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สรุปดังนี้
1. ห้ามการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
2. อย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิในที่ดินดังกล่าว
3. หากตรวจพบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อย่างเด็ดขาด ทั้งในทางอาญา และมาตรการทางปกครอง รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง