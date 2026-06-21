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สดร.เผยวันนี้"วันครีษมายัน"ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า วันนี้ 21 มิ.ย. 69 วันครีษมายัน ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี