"ดร.อานนท์"ถาม"ธนาธร"จบวิศวะจริงหรือ? ชี้ก่อนแสดงความคิดเห็นต้องมีความรู้

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์รูปภาพ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มีข้อความว่า "ชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม. ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แทนคนลอกท่อ" พร้อมระบุว่า ท่อน้ำทิ้งของ กทม จะกลายเป็น Hyperloop พังฉิบหายไหม
หนึ่ง ข้างในท่อ เป็นเศษหิน เศษปูน ไม่ได้มีแต่โคลน ต้องใช้แรงดันน้ำแค่ไหนถึงจะดันออก ต้องใช้น้ำมหาศาลแค่ไหน หมดเขื่อนกันพอดี Super El Nino กำลังจะมา ภัยแล้งกำลังจะมา ประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นน้ำสงกรานต์นะ
สอง เอาน้ำแรงดันสูง ท่อแตกสิครับ โดยเฉพาะท่อใยหินรุ่นเก่า ไม่ได้ทนแรงน้ำได้มากมายหรอกครับ แล้วน้ำแรงดันสูง ไหลย้อนเข้าท่อน้ำทิ้งของชาวบ้านเขา แตกเสียหาย ธนาธร จะไปซ่อมให้ชาวบ้านไหมครับ? รับผิดชอบไหม?
สาม ตะกอนที่เกิดขึ้น เอาน้ำแรงดันสูงดันออกไป จะไหลไปไหน โน่นไหลไปตันตรงอื่นต่อ แล้วพอตะกอนไหลไปรวมกันบางตำแหน่ง น้ำจะยิ่งท่วมหนักครับ
สี่ ตะกอนมหาศาล ลงแม่น้ำกับลงทะเล ปัญหามลพิษจะเกิดขึ้นมหาศาล
คำถามสุดท้าย จบวิศวกรรมศาสตร์มาจริงหรือไม่ ทำไมไม่มี engineering sense และ common sense เลย เรียน Calculus, Fluid mechanics และ Thermodynamics ได้เกรดอะไรมา?
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