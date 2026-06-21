ยอดผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4-18 มิ.ย. เตือนรีบกดยืนยันสิทธิวันนี้ก่อน 5 ทุ่ม

เพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โพสต์ระบุว่า สรุปสถานะการลงทะเบียนล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 - 18 มิ.ย. 2569) แยกตามกลุ่มผู้จำนงสิทธิ ดังนี้
1.กลุ่มผู้มีบัตรรายเดิม/กำลังใช้สิทธิ (ต้องยืนยันสิทธิ)
• ลงทะเบียนแล้ว: 12,443,310 ราย
• ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ: 730,663 ราย
• ข้อควรระวัง: รีบกดยืนยันสิทธิด่วนที่สุดภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2569 ก่อนเวลา 23:00 น.
2.กลุ่มผู้ตกสำรวจ (ยังไม่มีบัตรแต่มีรายชื่อ)
• ลงทะเบียนแล้ว: 1,043,412 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
• ขั้นตอนต่อไป: กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศผลตรวจคุณสมบัติ (สถานะลำดับที่2)
ก.การคลังจะประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
หากสถานะการลงทะเบียนของคุณขึ้นว่า
"ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว" โปรดรอต่อไป
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่
1. เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง
3. แอปพลิเคชัน ทางรัฐ
4. หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง 5 แห่ง
1.กลุ่มผู้มีบัตรรายเดิม/กำลังใช้สิทธิ (ต้องยืนยันสิทธิ)
• ลงทะเบียนแล้ว: 12,443,310 ราย
• ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ: 730,663 ราย
• ข้อควรระวัง: รีบกดยืนยันสิทธิด่วนที่สุดภายในวันที่ 21 มิ.ย. 2569 ก่อนเวลา 23:00 น.
2.กลุ่มผู้ตกสำรวจ (ยังไม่มีบัตรแต่มีรายชื่อ)
• ลงทะเบียนแล้ว: 1,043,412 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
• ขั้นตอนต่อไป: กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศผลตรวจคุณสมบัติ (สถานะลำดับที่2)
ก.การคลังจะประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
หากสถานะการลงทะเบียนของคุณขึ้นว่า
"ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว" โปรดรอต่อไป
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่
1. เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง
3. แอปพลิเคชัน ทางรัฐ
4. หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง 5 แห่ง