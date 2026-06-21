มทภ.2 มอบเหรียญวัตถุมงคลฯ แก่กำลังพลที่ปราสาทตาควาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ที่ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พันโท ณัฐวุฒิ คัมภิรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ร่วมให้การต้อนรับ พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เนื่องในโอกาศเดินทางมาเป็นประธานมอบเหรียญวัตถุมงคล รุ่น ยุทธบดินทร์ ศตวรรษ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 2 หมื่นเหรียญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีตัวแทนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจากหน่วยทหารต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน ร่วมรับมอบเหรียญเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับกำลังพลในพื้นที่ของตนเองต่อไป