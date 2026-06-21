รฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เร่งตรวจสอบสาเหตุ-ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ (สัญญาที่ 3) ช่วงเชียงราย–เชียงของ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึม (Waterproofing) ภายในอุโมงค์
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอภิเดช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนายตู้ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้เข้าดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยหลวง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงาน และหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบด้าน ก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
พร้อมกันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการดูแล เยียวยา และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย”