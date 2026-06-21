เขตสัมพันธวงศ์เคลียร์พื้นที่เหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่นเสร็จแล้ว รอตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

เพจสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โพสต์ระบุว่า จากเหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ร่วงหล่น บริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหาย และเคลียร์พื้นที่ตลอดทั้งคืน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
การดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 04.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2569 และดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 05.00 น.
ทั้งนี้ ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ และปิดการจราจรจำนวน 2 ช่องทางด้านหน้าอาคาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุ และปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด