MEA เร่งกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายไฟ เหตกันสาดอาคารทรุดตัวถล่มกระทบเสาไฟฟ้า ถ.พระราม 4

การไฟฟ้านครหลวง MEA โพสต์ระบุว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.26 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รายงานความคืบหน้าเหตุโครงสร้างกันสาดอาคาร 2 ชั้นทรุดตัวถล่ม บริเวณแยกหมอมี ถนนพระราม 4 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ส่งผลให้เสาไฟฟ้าของ MEA ล้มจำนวน 1 ต้น และกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วน
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ MEA ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมดำเนินการกู้คืนระบบไฟฟ้าโดยทันที ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้ทาง รวมถึงเร่งปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ
MEA สามารถดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุได้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่พื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานกู้คืนระบบไฟฟ้าและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้ากลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
MEA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน