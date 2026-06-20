รวบขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ยึดลิงแสมกว่า 50 ตัว เตรียมขยายผลทลายเครือข่าย

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ระบุว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.ชัยบาดาล บุกจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางลิงแสมมีชีวิตรวม 52 ตัว ขณะลักลอบล่าและกักขังในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เร่งนำตัวดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
นายสุทิน พรหมปลัด ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี รายงานผลการจับกุมขบวนการลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครองรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา นำโดย นายเกริกวิทย์ ภูมิพยัคฆ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุมผู้กระทำผิดจำนวน 2 ราย บริเวณป่าหลังวัดซับกระทิงวราราม และขยายผลตรวจค้นป่าเขาหางตลาด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สามารถตรวจยึดของกลางเป็นลิงแสมมีชีวิตรวมทั้งสิ้น 52 ตัว พร้อมอุปกรณ์การกระทำความผิดจำนวนมาก ขณะกลุ่มขบวนการกำลังลักลอบดักจับเพื่อส่งขายต่อนายทุน
การปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ระลอก
โดยในวันที่ 18 มิถุนายน เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ได้เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ต้องหาขณะกำลังลักลอบจับลิงแสมบริเวณป่าหลังวัดซับกระทิงวราราม หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมลิงแสมมีชีวิต 13 ตัว และอุปกรณ์ดักจับ เช่น กรงตาข่ายขนาดใหญ่ ถุงตาข่าย และกล้องดักถ่ายภาพ
ต่อมาในวันที่ 19 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลจากคำให้การของผู้ต้องหา ร่วมกับพนักงานสอบสวน เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาหางตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาทิพย์ พบลิงแสมถูกกักขังเพิ่มเติมอีก 39 ตัว ซุกซ่อนอยู่ในกรงเหล็กและถุงตาข่าย รอการเคลื่อนย้าย
นายสุทิน กล่าวว่า การกวาดล้างขบวนการลักลอบค้าลิงแสมในครั้งนี้ ถือเป็นผลสำเร็จจากการเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) กรมอุทยานฯ จะไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ต่อขบวนการค้านอกกฎหมายเหล่านี้ โดยได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายประสานงานกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงตัวนายทุนใหญ่และผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทุกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรสัตว์ป่าหนาแน่น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ใน 3 ข้อหาหลัก ประกอบด้วย มาตรา 12 ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มาตรา 17 ฐานร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 67 ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.ชัยบาดาล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามคดีอาญาต่อไป
สำหรับลิงแสมของกลางทั้งหมดจำนวน 52 ตัว ด้านนายศุภชัย หอมดอกไม้ สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ได้เข้าตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้นพบว่า ลิงแสมทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในพื้นที่ มีสัญชาตญาณสัตว์ป่าครบถ้วน สภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือล้มป่วย ซึ่งพนักงานสอบสวนได้อนุมัติให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์นำไปดูแลชั่วคราวตามขั้นตอน ก่อนจะพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป