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ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม! ดับ 2 เจ็บ 7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มระหว่างการปฏิบัติงานติดตั้งระบบ Waterproofing ภายในอุโมงค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว