กฟน.ตัดกระแสไฟฟ้า -รื้อถอนเสาไฟที่เสียหายจากการถูกกันสาดปูนถล่มลงมาทับ

เพจสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัปเดต 20 มิ.ย. 2569 เวลา 20.50 น. สถานการณ์การทรุดตัวของกันสาดอาคารบริเวณใกล้แยกหมอมี ถนนพระราม 4 ยังคงอยู่ในความควบคุมของทีมเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้ การไฟฟ้าฯ กำลังเร่งปฏิบัติการตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมรื้อถอนเสาไฟและสายสื่อสารที่เสียหายจากการถูกกันสาดปูนถล่มลงมาทับ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อน
นายสุริยชัย รวิวรรณ ผอ.สปภ. มอบหมายภารกิจนายประกอบ โพธิ์คาย ผอ.กปก.5 นำทีมดับเพลิงสวนมะลิ ดับเพลิงบรรทัดทอง พร้อมรถกู้ภัยเอนกประสงค์ ปักหลักเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินการ