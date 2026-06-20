นักเขียนรางวัลซี ซัดพรรคส้ม 10 ปี เคยทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ ปชช.บ้าง?

นายวิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งพรรคส้มมาจะ 10 ปีแล้ว เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน "ทุกคน" บ้าง? นอกจากบ่อนเซาะสถาบัน แหกปากโวยวายก่นด่ากล่าวหาผู้อื่นพรรคอื่นโดยไม่ต้องมีหลักฐาน
ประกาศจะตรวจสอบคนนั้นพรรคนี้ มีข้อมูลพร้อม แต่ไม่เคยทำจริงจังสักเรื่อง แม้แต่เรื่องในพรรคตนเองก็ตรวจสอบไม่ได้ ไม่มีความสามารถจะตรวจสอบ
นั่นบอกว่าคนในพรรคไม่ศักยภาพอะไรเลย นอกจากพ่นน้ำลายใส่สังคมไปวัน ๆ
เกือบ 1 ทศวรรษที่ตั้งพรรคมาเก่งแต่สร้างปัญหาให้สังคม แล้วก็วนแก้ปัญหาในพรรคตนด้วยการก่นโทษและขู่คนอื่น
#ภาษีกู