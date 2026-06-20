ปลัด กทม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ถล่ม

วันนี้ (20 มิ.ย.) เวลา 20.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุกันสาดอาคารชั้น 2 ถล่ม บริเวณถนนพระราม 4 ใกล้แยกหมอมี โดยมี นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงาน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากกันสาดปูนที่หล่นลงมากระทบเสาไฟฟ้าดังกล่าว จากนั้นจะดำเนินการประเมินสภาพพื้นที่และเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้หน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการรื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น 1 ออกภายในคืนนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
สำหรับวันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียด โดยฝ่ายโยธาสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักการโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด