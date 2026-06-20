มทภ.2 นำคณะสื่อลงพื้นที่สำรวจปราสาทคนา ติดตามความเสียหายหลังเกิดเหตุปะทะชายแดน

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจ ปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อติดตามสภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดน
จากการสำรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการสู้รบหลายจุด โดยเฉพาะรอยกระสุนที่ปรากฏตามต้นไม้และบริเวณโดยรอบโบราณสถาน ขณะที่กรมศิลปากรได้เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการวางแผนบูรณะและอนุรักษ์โบราณสถานในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ยังพบจุดที่คาดว่าเคยถูกใช้เป็นที่ซ่องสุมเสบียงของทหารกัมพูชา รวมถึงพบข้อความสลักเป็นภาษากัมพูชาว่า “กัมปูเจีย ทะเมย” และมีข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวเคยถูกใช้เป็นจุดไลฟ์สด ขณะเดียวกัน บันไดไม้ที่เคยใช้ขึ้นสู่ตัวปราสาทถูกทำลายเสียหายระหว่างการสู้รบ จนไม่เหลือสภาพเดิม
สำหรับ ปราสาทคนา คำว่า “คนา” มีความหมายว่า “มากมายมหาศาล” เชื่อกันว่าเป็นปราสาทของ “แม่ทัพหญิง” ผู้มีความเด็ดขาด โดยมีสัญลักษณ์สำคัญคือศิวลึงค์และโญนี ซึ่งส่วนใหญ่พบเป็นโญนี สะท้อนความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างและผู้ครอบครองในอดีต
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ปราสาทแห่งนี้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 หรือประมาณ 1,100 ปีมาแล้ว เดิมก่อสร้างด้วยอิฐจำนวน 3 หลัง หรืออาจมากกว่านั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 39.50 เมตร
ปัจจุบันตัวปราสาทอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มีชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหลุดร่วงแตกหักหลายรายการ อาทิ เสาประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยม ทับหลังสลักภาพช้างเอราวัณสามเศียร ทับหลังสลักภาพบุคคลนั่งชันเข่า รวมถึงศิวลึงค์ที่แตกหักเป็น 3 ชิ้น บริเวณกลุ่มปราสาทประธาน นอกจากนี้ ทางทิศตะวันตกของปราสาทยังมีหนองน้ำชื่อ “หนองคะนา” และหนองน้ำขนาดเล็กอีกแห่งตั้งอยู่ใกล้เคียง