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กันสาดคอนกรีตตึกถล่มใกล้แยกหมอหมี ทับคนเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุกันสาดคอนกรีตตึกชั้น 2 ถล่มทับคน
บริเวณใกล้แยกหมอหมี มีผู้ได้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นเพศชายถูกคอนกรีตทับ เจ้าหน้าที่เร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา