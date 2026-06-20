กทม.ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ - ส.ก. 28 มิ.ย.69

นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียน ณ สำนักงานเขตสวนหลวง และสำนักงานเขตบึงกุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 69 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานข้อมูล
รองปลัดฯ ธนิต กล่าวย้ำว่า ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. โดยกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง พร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้าน ทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และหน่วยปฐมพยาบาล ตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุม เพื่อให้การเลือกตั้งวันที่ 28 มิ.ย. 69 เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเรียบร้อย
ประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน ทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภท เจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาด
อีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบ คือสถานที่เลือกตั้ง บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน เพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิ โดยจะมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจน