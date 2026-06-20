"เอ็ดดี้"ตั้งคำถามพรรคส้มมีระบบตรวจสอบคนของตัวเองเข้มข้นเท่าเรียกร้องจากคนอื่นหรือไม่?

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคส้มมาเพื่อปฏิรูปหรือเหล้าเก่าในขวดใหม่?
จากคดีการเงิน-พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สู่คำถามใหญ่ที่พรรคส้มต้องตอบ
ปัญหาของพรรคประชาชนวันนี้ ไม่ใช่แค่ว่า สส.คนหนึ่งถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน แต่คือพรรคที่สร้างแบรนด์ว่าตัวเองคือการเมืองใหม่ โปร่งใส และไม่พัวพันทุนเทา กำลังถูกทดสอบว่า ความโปร่งใสนั้นเป็น “หลักการจริง” หรือเป็นเพียง “เครื่องมือทางการตลาดการเมือง”
พรรคส้มสร้างแบรนด์โดยเน้นภาพการเมืองก้าวหน้าไม่โกงกินและการปฏิรูป แต่หลังๆ นักการเมืองพรรคถูกจับดำเนินคดีในคดีสีเทาๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา รวมถึงพฤติกรรมผิดศีลธรรมต่างๆ
พรรคในขั้วสีส้ม (อดีตพรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชน) มีสมาชิกและอดีตสมาชิกที่ถูกดำเนินคดีตรวจสอบทางจริยธรรม หรือพัวพันกับเรื่องสีเทาหลายกรณี ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กลุ่มคดีอาญา เอกสารเท็จ และธุรกิจสีเทา
2. กลุ่มพฤติกรรมผิดศีลธรรมและคุกคามทางเพศ
3. กลุ่มคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงทางการเมือง
ล่าสุด(มิถุนายน 2569) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน
กรณีเหล่านี้คือบททดสอบสำคัญที่ย้อนกลับมาท้าทายจุดยืนเรื่อง "ความโปร่งใสและมาตรฐานจริยธรรม" ที่ทางพรรคใช้เป็นจุดขายหลักมาโดยตลอด
พรรคประชาชนไม่ได้ขายตัวเองแค่ในฐานะ “พรรคการเมือง” แต่ขายตัวเองในฐานะ “การเมืองแบบใหม่” ที่โปร่งใส ก้าวหน้า ไม่พัวพันทุนเทา และปฏิรูปประเทศ พรรคเองเคยหาเสียงด้วยภาพ “พาประเทศพ้นจากทุนเทา-ทุจริต” และประกาศว่าพรรคไม่มีความเชื่อมโยงกับทุนเทา ขณะเดียวกันก็มีนโยบายสร้างระบบโปร่งใส ปิดช่องคอร์รัปชัน และทำให้คนโกงไม่ได้
ดังนั้น ปัญหาใหญ่จึงไม่ใช่แค่ “สส.คนหนึ่งมีชื่อถูกตรวจสอบ” แต่คือ “แบรนด์คุณธรรมของพรรคกำลังถูกตรวจสอบย้อนกลับ”
ซึ่งวิธีแก้ปัญหาและการชี้แจงกับสังคมของทางพรรคคือ การใช้วิธีแก้ตัว ที่สร้างภาพว่าตนเองคือเหยื่อและไม่โทษคนอื่น และข้ออ้างทางการเมืองที่พรรคมักใช้เพื่อเอาตัวรอด เช่น
1. โทษนิติสงครามเพื่อทำลายความชอบธรรมของพรรค
2. มีนักวิชาการหรือสื่อ ช่วยกันการออกมาวิเคราะห์เพื่อช่วยแก้ตัวด้วยการอ้างว่า ”เมื่อพรรคต้องการจะเติบโตจึงต้องขยายฐานสู่การเป็นพรรคมวลชน เมื่อพรรคต้องการชนะการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาล พรรคจำเป็นต้องดึงตัวบ้านใหญ่ นักธุรกิจ หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเพิ่มฐานเสียง
3. มีนักวิชาการหรือสื่อ ช่วยกันการออกมาวิเคราะห์เพื่อช่วยแก้ตัวในเรื่องที่ว่า “การมีนักการเมืองที่มีปัญหาในพรรคขนาดใหญ่อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อพรรคต้องขยายฐานสู่การเป็นพรรคมวลชน"
แต่….คนดีจริงต้องไม่โทษคนอื่นหรือโยนความผิดให้คนอื่นหรือระบบ“
ผมเชื่อว่า เราต้องตั้งคำถามกับ "เนื้อแท้" และ "ความรับผิดชอบ" โดยตรง ดังต่อไปนี้
1. ความล้มเหลวเชิงระบบในการคัดกรองคน
การที่บุคคลที่มีเส้นทางการเงินสีเทาหรือมีพฤติกรรมผิดศีลธรรมสามารถก้าวเข้ามาอยู่ใน "บัญชีรายชื่อลำดับที่ 7" ซึ่งถือเป็นลำดับบนๆ ที่การันตีเก้าอี้ สส. ได้นั้น ย่อมไม่ใช่ความบังเอิญหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่มันสะท้อนว่าคณะกรรมการบริหารพรรค "รู้เห็นหรือเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่ง" แลกกับทรัพยากร ทุน หรือเครือข่ายที่บุคคลนั้นนำมาให้ นี่ไม่ใช่การ "ขยายฐานมวลชน" แต่เป็นการทำข้อตกลงผลประโยชน์ (Deal-making) ที่ขัดกับอุดมการณ์พรรคอย่างสิ้นเชิง หรือไม่
2. การตลาดทางการเมืองที่หลอกลวง
หากเรามองพรรคการเมืองเป็นแบรนด์ และนโยบายคือสินค้า พรรคที่โฆษณาตัวเองว่า "ก้าวหน้า โปร่งใส ไม่โกงกิน" แต่กลับมีบุคลากรที่พัวพันกับเงินสีเทา ก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวงผู้บริโภค (โหวตเตอร์) การอ้างทฤษฎีสมคบคิดหรือ "นิติสงคราม" ทุกครั้งที่มีคนของตัวเองถูกจับได้ เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความภักดีของแฟนคลับ (Brand Loyalty) และปัดความรับผิดชอบที่สินค้าของตนเองไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณาไว้
3. ความย้อนแย้งและมาตรฐานคู่
สิ่งที่ทำให้แบรนด์ทางการเมืองพังทลายได้เร็วที่สุดคือ "ความหน้าไหว้หลังหลอก" เวลาตรวจสอบคู่แข่ง พรรคอาจใช้มาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุด แต่พอเป็นคนของตัวเอง กลับเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมที่ยืดเยื้อ หรืออ้างบริบทความจำเป็นทางการเมือง การชูจุดขายเรื่องศีลธรรมแต่ปฏิบัติตามมาตรฐานการเมืองเก่า คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าอุดมการณ์นั้นเป็นเพียง "เครื่องมือ" ไม่ใช่ "ความเชื่อ"
4. พรรคประชาชนมีนโยบายที่ใช้ภาพ “รัฐโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” เป็นเป้าหมายหลัก และมีนโยบายปราบทุนนอมินี/ทุนเทาอย่างชัดเจน
เมื่อพรรคขายภาพว่า “เราคือฝ่ายตรวจสอบทุนเทา”
แต่คนในพรรคกลับปรากฏชื่อในเส้นทางการเงินที่ดีเอสไอกำลังตรวจสอบ
คำถามจึงไม่ใช่แค่ “เขาผิดหรือไม่”
แต่คือ “พรรคมีระบบตรวจสอบคนของตัวเองเข้มข้นเท่ากับที่เรียกร้องจากคนอื่นหรือไม่”
5. สรุปแล้ว "ของปลอม" หรือไม่?
หากพรรคการเมืองไม่สามารถยืดอกรับความผิดพลาด และเอาแต่ชี้หน้าด่าโครงสร้างหรือขั้วตรงข้ามเพื่อกลบเกลื่อนความเน่าเฟะภายใน ก็เป็นเครื่องยืนยันสมมติฐานที่ว่า
”แบรนด์ความก้าวหน้าและโปร่งใสที่สร้างขึ้นมานั้น เป็นเพียง ’ของปลอม‘ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกต่างในสนามเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ใช่ดีเอ็นเอที่แท้จริงของพรรค
ถ้าพรรคไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ตรวจสอบผู้อื่น แบรนด์ความโปร่งใสก็อาจถูกมองว่าเป็นเพียงฉากหน้า ไม่ใช่ดีเอ็นเอทางการเมืองที่แท้จริง”