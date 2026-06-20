จนท.พิทักษ์ป่าศรีน่าน เข้มลุยลาดตระเวนทางบก-น้ำ สแกนพื้นที่เสี่ยงป้องภัยผืนป่า

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เดินหน้ามาตรการเชิงรุก ส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกลาดตระเวนเข้มข้นทั้งทางบกและทางน้ำ หวังปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ พร้อมตรวจสอบพื้นที่ทำกินตามมาตรา 64 เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นายสุรศักดิ์ เกียรติภัทราภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานฯ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศน.9 (ห้วยไผ่) ได้สนธิกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเข้มข้นตามแผนงานประจำเดือน
การปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้แบ่งกำลังออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกทำการเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎรตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ขณะที่กำลังอีกส่วนหนึ่งได้ทำการลาดตระเวนทางน้ำ ล่องเรือเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณห้วยเคียน ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง
รายงานข่าวระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่มักมีกลุ่มชาวบ้านแอบแฝงเข้ามาเก็บหาของป่า หน่อไม้ และเห็ดตามฤดูกาล ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมความเสี่ยงในการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการทำไม้ทำลายป่า
ทางอุทยานฯ จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรึงกำลังและกดดันในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปรามและหยุดยั้งการกระทำความผิดตั้งแต่ต้นทาง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ไม่หวั่นเกรงต่อความยากลำบากในการปกป้องผืนป่าไทย