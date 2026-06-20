ร้านอาหารเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี

เว็บไซต์ทางการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การรับชมฟุตบอลโลก 2026 จะต้องรับชมผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางทีวี วิทยุ และสตรีมมิ่งออนไลน์ ซึ่งถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยผู้ได้รับสิทธิ์เผยแพร่การถ่ายทอดสดในไทยคือ JAS และ MONO หากผู้ใดนำสัญญาณไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน–4 ปี หรือปรับ 100,000–800,000 บาท
สำหรับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม หรือสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อน ซึ่งมีช่องทางให้สมัครและลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ห้ามเก็บค่าบัตรหรือค่าเข้าชมเพิ่มเติม ห้ามมีผู้สนับสนุนภายนอกร่วมจัดกิจกรรม และห้ามนำชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก 2026 ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต