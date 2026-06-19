อุทยานฯ ทับลาน ประกาศห้ามเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง ปมเพิกถอนที่ดินบางส่วน

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน เรื่อง ห้ามมิให้ซื้อ ขาย หรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยระบุว่า
ตามที่มีกระแสข่าวปรากฎต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 กรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้ว และได้มีการประกาศชื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมาก นั้น
อุทยานแห่งชาติทับลาน ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า มติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวดังกล่าว ยังมิได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใด โดยพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อมิให้มีการกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อุทยานแห่งชาติทับลาน จึงขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ามมิให้มีการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมาย การดำเนินการใดๆ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบ
2. ขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิในที่ดินดังกล่าว เพื่อหลีกเลียงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง หรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทสิทธิทางกฎหมายรองรับ
3. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 อย่างเด็ดขาด ทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569