ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" กษัตริย์-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ร่วมพิธี

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงร่วมในพิธี ฯ ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย