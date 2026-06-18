"เอลนีโญ" เริ่มแล้ว! คาดรุนแรงขึ้นปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มต้นแล้ว โดยการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) ประเมินว่า มีโอกาสร้อยละ 63 ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นเอลนีโญรุนแรงมาก (Very Strong El Niño) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 ถึงมกราคม 2570
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ภายใต้อิทธิพลของเอลนีโญ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปี และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่เกษตรกรรม
ข้อมูลปริมาณฝนสะสมช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน พบว่าประเทศไทยมีฝนสะสมเฉลี่ย 231.5 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 16 สะท้อนว่ายังมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ยังมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ขณะที่ข้อมูลฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2569 พบว่าทั้งประเทศมีฝนสะสม 423 มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยภาคกลางมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 24 ภาคตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 8 และภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 39 สะท้อนว่าหลายพื้นที่ยังมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติ และต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติจากอิทธิพลของเอลนีโญ และอาจต่อเนื่องไปถึงช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้หน่วยงานด้านน้ำ ภาคการเกษตร และประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าปกติ พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หากเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2569 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2570