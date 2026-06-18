กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 20.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 20.2 มคก./ลบ.ม.
3. เขตประเวศ 18.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตสัมพันธวงศ์ 18.8 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองแขม 18 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 17.4 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราษฎร์บูรณะ 17.3 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางรัก 16.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน 16.6 มคก./ลบ.ม.
10. เขตมีนบุรี 16.4 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองเตย 16.3 มคก./ลบ.ม.
12. เขตคลองสามวา 16 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 11.1 - 15.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 10.4 - 20.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 9.5 - 18.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 7.8 - 20.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 8.7 - 15 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 10.4 - 18 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก