คืบ "ติณติณ-ฟารีดา" เลื่อนนัดตรวจพิสูจน์ DNA เป็น 18 มิ.ย.นี้

ความคืบหน้ากรณี ติณติณ นิวคันทรี่ และ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที ได้ตกลงเลื่อนวันนัดหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการแพทย์ ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 น. จากกำหนดการเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2569
การตรวจครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งก่อนหน้านี้ ติณติณ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันชัดเจนว่า หากผลตรวจพิสูจน์เป็นลูกตน พร้อมที่จะยืดอกรับผิดชอบและดูแลอย่างดีที่สุดตามหน้าที่ของคนเป็นพ่อ โดยไม่มีการปัดความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การตรวจครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งก่อนหน้านี้ ติณติณ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันชัดเจนว่า หากผลตรวจพิสูจน์เป็นลูกตน พร้อมที่จะยืดอกรับผิดชอบและดูแลอย่างดีที่สุดตามหน้าที่ของคนเป็นพ่อ โดยไม่มีการปัดความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น