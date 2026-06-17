ม.จ.ศรีสว่างวงศ์ ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สวดพระอภิธรรมพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (17 มิ.ย.69) หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล เสด็จไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่ พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. ม.จ.ทิฆัมพร ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. ม.จ.ทิฆัมพร ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง