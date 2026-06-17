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แนะ ปชช.เลี่ยงเส้นทางโดยรอบอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 17 - 21 มิ.ย. มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิ.ย.69 เนื่องจากมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก VNL 2026 คาดมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และอาจส่งผลให้การจราจรโดยรอบหนาแน่น