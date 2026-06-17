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รองนายกฯ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระกุศลแด่“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทำเนียบรัฐบาล