สัสดีอำเภอกาฬสินธุ์บุกยิงผู้บังคับบัญชาดับคาห้อง คาดไม่พอใจคำสั่งย้าย

เกิดเหตุกราดยิงภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้สัสดีจังหวัดเสียชีวิตคาที่
โดยผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ชินกร เวชกามา อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ใช้อาวุธปืนรัวยิง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตคาห้องทำงานชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคาดชนวนเหตุเกิดจากความไม่พอใจในคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกมลาไสย
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.50 น. นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผบก.ภ.กาฬสินธุ์ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยรุดเดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว ร.ต.ชินกร ผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางโดยไม่มีการขัดขืน จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมตัว และสอบสวนที่ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป