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"วรงค์"แถลงข่าวคัดค้านข้อเสนอ กมธ.กิจการสภาฯ เรื่องบำนาญนักการเมือง และการตั้งผู้ช่วย สส. สว. 8 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี แถลงข่าวคัดค้านข้อเสนอกรรมาธิการกิจการสภาฯ เรื่องบำนาญนักการเมือง และการตั้งผู้ช่วย สส. สว. 8 คน