BEM แจ้งเบี่ยงจราจรทางพิเศษประจิมรัถยาบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า 19 - 20 มิ.ย.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษประจิมรัถยา บริเวณทางเชื่อม ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า (Ramp SR-01 กม.1+100) เพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS Variable Message Sign) เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางพิเศษเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2569 เบี่ยงการจราจรครั้งละ 1 – 3 ช่องทาง ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เฉพาะวันที่ 19 มิถุนายน 2569 จะปิดทุกช่องทางจราจร 10 นาที ในเวลา 23.30 - 23.40 น. และ 23.55 - 00.05 น. (เลื่อนจากวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2569)
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 555 0255