"สมชัย"ฝากคำถามถึง กมธ.ศาล องค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝากคำถามถึง กมธ.ศาล องค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎร
วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2569 ช่วงเช้า การประชุม กมธ. ศาลและองค์กรอิสระ จะมีวาระสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กกต. ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สส. และ การเลือก สว. โดย กกต. ส่ง ผู้บริหาร 4 ราย คือ รองเลขาธิการ 3 ท่าน และผู้อำนวยการสำนัก 1 ท่าน หลังจากที่แจ้งว่า ไม่สะดวกมาถึง 2 ครั้งก่อนนี้ จน กมธ. ต้องใช้อำนาจตาม กม. สั่ง จึงส่งตัวแทนมาร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้
ผมได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ไม่มีสิทธิซักถาม เนื่องจากไม่ได้มีตำแหน่งในคณะกรรมาธิการ และเนื่องจากมีประชุมสำคัญอีกรายการในเวลาตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือถึงเข้าร่วมก็มีสิทธิแค่ตอบข้อซักถาม ไม่มีสิทธิถาม จึงขอใช้โอกาสนี้ ฝากคำถามไปยังตัวแทน กกต.ที่มา หาก กมธ.ท่านใด เห็นว่า เป็นคำถามที่มีประโยชน์ ก็ สามารถนำไปถามในห้องกรรมาธิการได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทบาทสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง สส. ครั้งที่ผ่านมา
1. ใน TOR การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง มีข้อความประโยคใด ที่ระบุให้ใส่ Bar code หรือ QR code ไว้ในบัตรเลือกตั้ง หรือไม่ ขอเอกสาร TOR ที่ระบุถึงการให้มี Bar code หรือ QR code ในบัตรเลือกตั้ง
2. หากไม่มีระบุใน TOR การที่บัตรสีชมพูมี Bar Code และ บัตรสีเขียว มี QR code เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้อนุมัติ มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับใด ขอรายงานการประชุมที่ระบุเห็นชอบรูปแบบบัตรเลือกตั้งที่มี Bar code และ QR code
3. มีการประชุมเพื่อพิจารณาประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย ของการมี Bar code และ QR code หรือไม่ หากมี ใครให้ความเห็นอย่างไรบ้าง ขอบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย
4. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์แต่ละประเภท จำนวนที่แจกจ่ายไปในแต่ละจังหวัด เขต จำนวนที่เหลือที่ส่วนกลาง สถานที่จัดเก็บบัตรที่เหลือของส่วนกลาง บันทึกและหลักฐานการทำลายบัตรที่เหลือจากการเลือกตั้ง
5. จำนวนคดีที่ กกต. แจ้งความดำเนินคดีต่อประชาชนในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง และผลความคืบหน้าของคดี
ส่วนที่ 2 บทบาทสำนักงาน กกต. ต่อการเลือก สว.
1. ขอรายชื่อ คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 และ รายชื่อหรือจำนวนบุคลากรสนับสนุนในการทำงาน จำนวนครั้งในการประชุมในระดับอนุ และ ระดับคณะทำงานทั้งหมดกี่ครั้ง ตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่ เท่าไร มีการสอบบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่ปาก มีรายงานการประชุมความยาวเท่าไร เสนอผลการไต่สวนไปยัง กกต. ตั้งแต่วันที่เท่าไร
2. ขอรายชื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 พร้อมคำสั่งแต่งตั้งและที่มาว่า คนใดมาจาก กกต.ท่านใด มีการประชุมทั้งหมดกี่ครั้ง มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกี่คน มีการรับเอกสารจากชุดที่ 26 ไปเมื่อใด พิจารณาเสร็จเมื่อใด ในการประชุมที่มีมติ 5:2 ให้ยกคำร้องทั้งหมด มีรายงานการประชุมที่เปิดเผยได้หรือไม่ และ ใครอภิปราย ใครลงมติอย่างไรบ้าง และส่งรายงานต่อ กกต. ตั้งแต่วันที่เท่าไร เป็นเอกสารมีความยาวเท่าไร