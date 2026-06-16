นายกฯ สั่ง ครม.เร่งแก้ กม.ส่งกลับต่างด้าวกระทำผิด-เตรียมแผนรับมือซูเปอร์เอลนีโญ

วันนี้ (16 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. 2 เรื่องสำคัญดังนี้
1.การเร่งแก้กฎหมายส่งกลับต่างด้าวกระทำผิด
- มอบหมายรองนายกฯ ปกรณ์ นิลประพันธ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกลับประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ลงทุน และประกอบกิจการโดยสุจริต แต่ผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศ ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุด
2.เตรียมแผนรับมือ “ซูเปอร์เอลนีโญ”
- สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการ มาตรการรองรับผลกระทบ และความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า
- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง ตัดแต่งต้นไม้ ตรวจสอบป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา