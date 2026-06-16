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แผ่นดินไหวมณฑลชิงไห่ 6.2 ริกเตอร์ ไม่ส่งผลกระทบต่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (16 มิ.ย.) เวลา 16:06 น.ตามเวลาประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ขนาด 6.2 ลึก 10 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย