ที่ประชุม นบข.อนุมัติเงินช่วยเหลือลดต้นทุนชาวนา ไร่ล่ะ 1,000 บาท สำหรับปี 68/69

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 มีมติเห็นชอบ ขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และส่งเสริมการเพาะปลูก ปีการผลิต 2568/69 เพื่อดูแลเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 233,729 ครัวเรือน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและช่วยพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับขั้นตอนต่อไป ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา