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"ทนายตั้ม"ร้อง DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงฮั้วประมูล AOT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน เดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการฮั้วประมูล AOT หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)