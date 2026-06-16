กษัตริย์-มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" สิ้นพระชนม์

กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ของ สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง มายัง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความว่า
"หม่อมฉันได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาด้วยความโทมนัส หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทย
หม่อมฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ และขอให้ฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากความทุกข์โศก และเหตุร้ายใดๆ"
ในการนี้ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีข้อความแสดงความเสียพระทัย มายัง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เช่นเดียวกัน