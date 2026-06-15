เลขาธิการ กพฐ.ลงนามจัดตั้ง ศพส.สพฐ. ขับเคลื่อนโยบายจัดการศึกษา ศธ.

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายมุ่งเน้นการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมายให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศธ. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนข้อมูล บูรณาการร่วมกันกับนักฎหมาย นักจิตจิตวิทยา และคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ ในภาพรวมของ ศธ.ไปแล้ว นั้น
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในประกาศจัดตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ศพส.สพฐ. ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาของ ศธ. ในด้านการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพฯ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ในสังกัด สพฐ.ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งประกาศฉบับนี้ มีผลให้ยกเลิกโครงสร้างของศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย หรือ ศสป.สพฐ. เดิม พร้อมทั้งให้โอนย้ายบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ และอัตรากำลังทั้งหมดมารวมไว้ที่ศูนย์แห่งใหม่นี้ โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เดิมเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศพส.สพฐ. ทันที
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในประกาศจัดตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ศพส.สพฐ. ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาของ ศธ. ในด้านการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพฯ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร ในสังกัด สพฐ.ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งประกาศฉบับนี้ มีผลให้ยกเลิกโครงสร้างของศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย หรือ ศสป.สพฐ. เดิม พร้อมทั้งให้โอนย้ายบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ และอัตรากำลังทั้งหมดมารวมไว้ที่ศูนย์แห่งใหม่นี้ โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เดิมเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศพส.สพฐ. ทันที