ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเพชรบุรีร่วมท้องถิ่นคุมประชากรลิงแสม ตั้งเป้า 3 แห่งให้ได้ 400 ตัว

นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) นำเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนควบคุมประชากรลิงแสมอย่างเป็นทางการ ที่วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11–25 มิถุนายน 2569
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ วัดบรรพตาวาส เขากระจิว 200 ตัว วัดเขาพรหมชะแง้ อ.บ้านลาด 100 ตัว และถ้ำรงค์ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 400 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลท่ายาง และในวันที่ 18-25 มิถุนายน จะใช้พื้นที่ศูนย์บัญชาการชั่วคราวในการตรวจคัดกรอง ผ่าตัดทำหมัน และพักฟื้นสัตว์ ณ อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อลดอัตราการเกิดใหม่ของลิงแสม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ วัดบรรพตาวาส เขากระจิว 200 ตัว วัดเขาพรหมชะแง้ อ.บ้านลาด 100 ตัว และถ้ำรงค์ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 400 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลท่ายาง และในวันที่ 18-25 มิถุนายน จะใช้พื้นที่ศูนย์บัญชาการชั่วคราวในการตรวจคัดกรอง ผ่าตัดทำหมัน และพักฟื้นสัตว์ ณ อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อลดอัตราการเกิดใหม่ของลิงแสม