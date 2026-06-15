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สภาพอากาศทุ่มนี้ ฝนตกเล็กน้อยที่นครปฐม คาดเคลื่อนเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยคาดว่า กลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าพื้นที่ จ.นนทบุรี และอาจเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นลำดับต่อไป