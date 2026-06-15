คพ.ตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก-ลำน้ำสาขาภาคเหนือ ยังพบสารหนูบางพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ครั้งที่ 19 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินรวมทั้ง 22 จุด พบว่า ภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่ ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียม สังกะสี ปรอท ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ยังตรวจพบปริมาณสารหนู เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (มาตรฐานต้องไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)) ในบางพื้นที่
ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินรวมทั้ง 22 จุด พบว่า ภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่ ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียม สังกะสี ปรอท ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ยังตรวจพบปริมาณสารหนู เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (มาตรฐานต้องไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)) ในบางพื้นที่