ผู้สมัคร สก.เขตจตุจักร กลุ่มคนทำงาน หาเสียงชูนโยบายการศึกษาเชิงรุก ขับเคลื่อนแนวคิด กรุงเทพฯ เป็นไปได้

นายอณุรักษ์ พุ่มพว หรือ อี๊ด ผู้สมัคร สก.เขตจตุจักร กลุ่มคนทำงาน เปิดเผยหลังลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนในเขตจตุจักร ว่า จากการเดินหน้าหาเสียงพบว่าครอบครัวคนทำงานในพื้นที่ต้องแบกรับภาระและค่าใช้จ่ายสูงในการส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้าน กลุ่มคนทำงาน ในฐานะทีมอิสระไม่ขึ้นตรงกับพรรคการเมืองใด จึงพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด กรุงเทพฯ เป็นไปได้ ผ่านกลไกสภา กทม. ปรับปรุงข้อบัญญัติเมือง 7 ด้าน โดยชูนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มห้องเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 7 แห่งในเขตจตุจักร รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้นำเสนอแนวคิดพลิกโฉมเมืองหลวงด้วยการจับมือกับภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยุคใหม่ โดยมีโมเดลขยายพื้นที่การศึกษาด้วยการนำพื้นที่ว่าง หรืออาคารคอนโดมิเนียมในเขตจตุจักรที่มีสภาวะเหลือเฟือล้นตลาด (Oversupply) มาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนหนังสือในสถานศึกษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านตนเอง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดและไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้านอีกต่อไป
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้นำเสนอแนวคิดพลิกโฉมเมืองหลวงด้วยการจับมือกับภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยุคใหม่ โดยมีโมเดลขยายพื้นที่การศึกษาด้วยการนำพื้นที่ว่าง หรืออาคารคอนโดมิเนียมในเขตจตุจักรที่มีสภาวะเหลือเฟือล้นตลาด (Oversupply) มาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนหนังสือในสถานศึกษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านตนเอง โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเผชิญปัญหารถติดและไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนไกลบ้านอีกต่อไป