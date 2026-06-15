อบต.ศรีนาวาเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ ผู้สูงอายุ เสริมคุณภาพชีวิต-ยกระดับความรู้

นายพีระพล อั้งเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล
ภายในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา กำนันตำบลศรีนาวา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนาวา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ
ภายในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา กำนันตำบลศรีนาวา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนาวา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ