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อบต.ศรีนาวาเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ ผู้สูงอายุ เสริมคุณภาพชีวิต-ยกระดับความรู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพีระพล อั้งเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล

ภายในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา กำนันตำบลศรีนาวา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนาวา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ