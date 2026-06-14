ชาวสกลนครทุกหมู่เหล่าถวายน้ำสรงพระศพ-ลงนามถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พสกนิกรจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนชาวจังหวัดสกลนคร ทุกหมู่เหล่า เข้าถวายน้ำสรงพระศพ และลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลารวมใจอนุสรณ์ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรรังษี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส นำคณะสงฆ์ สามเณร เข้าถวายน้ำสรงพระศพ ซึ่งมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระศพ และลงนามถวายความอาลัย
พสกนิกรทั้งข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ที่ได้เข้าร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่างรู้สึกเสียใจ โดยขอน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระกรุณาธิคุณ และคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดสกลนคร ด้วยความจงรักภักดี
พสกนิกรทั้งข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ที่ได้เข้าร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่างรู้สึกเสียใจ โดยขอน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระกรุณาธิคุณ และคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวจังหวัดสกลนคร ด้วยความจงรักภักดี