ปชช.เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา วันแรกอย่างต่อเนื่อง

สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยวันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นวันแรก ที่เปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางมาร่วมถวายสักการะ เพื่อแสดงความอาลัย รำลึก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ประชาชนจะผ่านจุดบริการอาหารพระราชทาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแจกจ่ายอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวัน
จากนั้น ประชาชนจะเดินทางมายังบริเวณห้องโถงอุโมงค์มหาราช ซึ่งเป็นจุดคัดกรอง โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและผ่านการตรวจสัมภาระ ก่อนเข้าสู่พื้นที่พักคอย เจ้าหน้าที่จะจัดประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่แออัดจนเกินไป
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ ต่างตั้งใจมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังติดตามข่าวและรับทราบประกาศจากสำนักพระราชวัง ต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งใจเดินทางมาด้วยตนเอง พร้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหลากหลายด้าน อาทิ การสนับสนุนงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และมูลนิธิอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมเด็ก เยาวชน และสตรีทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ประชาชนจะผ่านจุดบริการอาหารพระราชทาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแจกจ่ายอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวัน
จากนั้น ประชาชนจะเดินทางมายังบริเวณห้องโถงอุโมงค์มหาราช ซึ่งเป็นจุดคัดกรอง โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและผ่านการตรวจสัมภาระ ก่อนเข้าสู่พื้นที่พักคอย เจ้าหน้าที่จะจัดประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่แออัดจนเกินไป
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ ต่างตั้งใจมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังติดตามข่าวและรับทราบประกาศจากสำนักพระราชวัง ต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งใจเดินทางมาด้วยตนเอง พร้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหลากหลายด้าน อาทิ การสนับสนุนงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และมูลนิธิอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมเด็ก เยาวชน และสตรีทั่วประเทศ