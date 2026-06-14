ทอ.ภูเก็ต พร้อมอำนวยความสะดวก ปชช.เข้ากรุงเทพฯ ลงนามถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายมนต์ชัย ตะโหด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2569 โดยจัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคาร X-Terminal รองรับผู้ใช้บริการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบิน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
นอกจากนี้ ยังพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 1111 และ 0 7635 1666
นอกจากนี้ ยังพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 1111 และ 0 7635 1666