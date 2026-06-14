ขสมก.ปรับเวลาเดินรถ Shuttle Bus บริการ ปชช.เข้าถวายสักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งปรับเวลาการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาถวายน้ำสรงพระศพ เบื้องหน้าพระรูป ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2569 โดยรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรีใน 6 เส้นทางหลัก เชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวง ได้แก่ เส้นทาง M1 สถานีท่าพระ , M2 สถานีสนามไชย , M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งพญาไท , M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โดยทั้ง 5 เส้นทางนี้ ให้บริการเที่ยวแรก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทางเวลา 15.00 น.
นอกจากนี้ ยังมีเส้นทาง M16 จากประตูเทวาภิรมย์ ถึงสนามหลวง ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.40 น. โดยรถ Shuttle Bus เที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมด ซึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center 1348 หรือช่องทางออนไลน์ของ ขสมก.
นอกจากนี้ ยังมีเส้นทาง M16 จากประตูเทวาภิรมย์ ถึงสนามหลวง ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.40 น. โดยรถ Shuttle Bus เที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมด ซึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center 1348 หรือช่องทางออนไลน์ของ ขสมก.